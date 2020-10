‘Probleemtoestel Boeing 737 MAX is veilig en mag binnenkort weer vliegen’

De geplaagde Boeing 737 MAX stond ruim anderhalf jaar aan de grond, omdat in korte tijd twee dodelijke ongelukken met het type vliegtuig plaatsvonden. Bij die crashes kwamen in totaal 346 personen om het leven. Beide toestellen waren slechts een paar maanden oud.

Op 29 oktober 2018 stortte vlucht 610 van de Indonesische budgetmaatschappij Lion Air kort na het opstijgen in Jakarta neer in zee. De Boeing met aan boord 181 passagiers en 8 bemanningsleden was pas 13 minuten in de lucht. Iedereen kwam om het leven.

Wereldwijd aan de grond

Het tweede ramptoestel was van Ethiopian Airlines en stortte op 10 maart vorig jaar neer. Vlucht 302 vanuit Addis Ababa naar Kenia was slechts zes minuten in de lucht. Na deze vliegramp werden alle vluchten met de Boeing 737 wereldwijd verboden en werd een onderzoek opgestart naar de aanleiding.



De Amerikaanse vliegtuigbouwer is sindsdien druk geweest met aanpassingen aan de besturingssoftware van het toestel, dat als veroorzaker van de problemen wordt gezien. Het mankement aan het veiligheidssysteem, dat de neus van het toestel tijdens de vlucht omlaag drukte, is nu verholpen.