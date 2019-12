Principeakkoord tussen cabinebonden en KLM

Afgesproken is dat de lonen in een periode van twee jaar en negen maanden met 7 procent zullen stijgen. Verder wordt het jaarlijks structureel besteedbaar inkomen per 1 januari 2020 verhoogd in de vorm van een Duurzaam Inzetbaarheidsbudget. Dit kan ingezet worden voor opleiding of extra verlofdagen of een combinatie van die twee. Ook kan gekozen worden het budget te laten uitbetalen.

Staking

Vakbond FNV riep cateringmedewerkers twee dagen geleden op tot een staking van 24 uur in een roep om een betere cao. Aan boord van intercontinentale vluchten vonden tijdens de staking geen duty free-verkopen plaats. Sinds vanmorgen worden de Europese vluchten vertrekkend van Schiphol weer normaal gecaterd.

De staking was volgens FNV een vervolg op de estafettestaking in oktober. Het eindbod van werkgeversvereniging Veneca geeft volgens de bond onvoldoende verbetering voor alle 20.000 cateringmedewerkers. CNV en De Unie bereikten eerder wel een akkoord met werkgevers.

In de clinch

Cabinevakbond VNC ligt ook in de clinch met luchtvaartmaatschappij easyJet over een nieuwe cao voor cabinepersoneel. Begin deze maand voerden de partijen weer overleg, maar het voorstel waar de Britse prijsvechter mee kwam was volgens VNC verre van acceptabel.