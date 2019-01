Primeur in Nederland: uit deze 3D-betonprinter rollen huizen en bruggen

In de fabriekshal in Eindhoven gaan vooralsnog vijf mensen aan het werk. „De robot werkt geheel automatisch, maar voorlopig blijven we erbij’’, vertelt Pieter Bakker, die als projectleider van Bam Infra in de fabriek werkt. Volgens directeur Henk Post van Bam Infra zijn er genoeg orders om de fabriek te laten draaien. „Behalve de huizen en fietsbruggen die we gaan bouwen hebben we veel belangstelling van organisaties in de publieke sector. Ik verwacht daar zeker een aantal orders. Tegelijk kijken we bij ons op het bedrijf of onderdelen voor traditionele bouwwerken beter hier gemaakt kunnen worden.’’