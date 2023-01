Prijzen stegen vorig jaar hardst sinds 1975

Motorbrandstoffen gingen vorig jaar 18,1 procent in prijs omhoog. Dat was het tweede jaar op rij dat tanken flink duurder werd. In 2021 was de prijsontwikkeling al 16,8 procent. Een liter benzine kostte gemiddeld 2,07 euro in 2022, tegen 1,82 euro in 2021. De prijs van een liter diesel was 1,96 euro, tegen 1,46 euro een jaar eerder.