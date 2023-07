Prijsafspraken bij verkoop baby- en kinderproducten: ‘Jonge ouders zijn de dupe’

Zodra die ene kinderwagen wel heel voordelig geprijsd over de toonbank gaat, kan een winkelier zomaar benaderd worden door een leverancier. Of de prijs weer even aangepast kan worden naar de adviesprijs die de leverancier hanteert? Het is verboden, waarschuwt de Autoriteit Consument en Markt (ACM), die na meldingen in de smiezen heeft wat plaatsvindt. Veertig leveranciers hebben een brief gekregen, omdat ze de prijzen in de gaten zouden houden en actie ondernemen als die ergens onder het door hun gewenste niveau zakt.