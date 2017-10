PPG sluit boek AkzoNobel

De wisselingen in de leiding van Akzo en de haperende resultaten van het Nederlandse bedrijf zorgen er volgens McGarry niet voor dat PPG een nieuwe poging zal doen het bedrijf over te nemen. Bij Akzo stapte dit jaar in korte tijd zowel de topman als de financieel topvrouw op wegens gezondheidsproblemen. Ook werd in korte tijd twee keer een winstwaarschuwing gegeven.



McGarry zegt tevreden te zijn met de huidige aan- en verkopen waarmee zijn bedrijf mee bezig is. Verder houdt hij zijn ogen open voor mogelijke overnames van Europese familiebedrijven in de verfmarkt.

Overnamevoorstellen

PPG zag in de eerste helft van dit jaar tot drie keer toe een overnamevoorstel in de prullenbak belanden. Akzo wilde zelfs niet met de Amerikanen in onderhandeling en riep daarmee de toorn van aandeelhouders over zich af, onder aanvoering van de activistische investeerder Elliott Advisors. De twee partijen besloten in augustus de strijdbijl voorlopig te begraven. De lopende juridische procedure tussen de twee partijen werd voor ten minste drie maanden opgeschort.



McGarry zei al eerder in vergelijkbare bewoordingen geen nieuwe poging bij Akzo te zullen doen. De uitspraken zijn echter toch interessant aangezien het moment nadert dat PPG zich weer in Nederland mag melden.

Afkoelperiode