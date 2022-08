PostNL wil duizenden pakketbezorgers extra zelf in dienst nemen: ‘We luisteren naar de kritiek’

PostNL wil de komende jaren duizenden pakketbezorgers extra zelf in dienst nemen. Na forse kritiek op de werksituatie van bezorgers die via onderaannemers werken, heeft het bedrijf nu als doel dat op termijn minimaal de helft van alle pakketten in Nederland wordt bezorgd door bezorgers die in dienst zijn bij PostNL.

Nu is ongeveer een kwart van alle mensen die PostNL-pakketjes bezorgen in dienst bij het postbedrijf. De rest werkt voor onderaannemers en er zijn nog ongeveer 100 ZZP’ers actief. De 1900 mensen in vaste dienst moeten ondanks de arbeidskrapte in ‘een aantal jaren’ worden opgeschroefd naar ongeveer 6000. PostNL wil dat bereiken door actief te werven. Daarnaast wil het bedrijf dat de de onderaannemers - waar zo'n 5000 man in dienst zijn - actief te stimuleren om te groeien en daarmee ‘verdere professionalisering en verduurzaming mogelijk te maken’. Ook voor pakketbezorgers die bij bezorgondernemers werken, is en blijft een dienstverband de standaard, zegt het bedrijf.

,,Als grootste post- en pakkettenbedrijf van Nederland zijn we ons bewust van onze maatschappelijke rol en verantwoordelijkheid”, zegt topvrouw Herna Verhagen. ,,We zijn een goede en sociale werk- en opdrachtgever en nemen het voortouw waar we kunnen. Dat doen we al jaren.”

Invallen

PostNL krijgt al maanden forse kritiek, met name in België. De politie deed daar meerdere keren een inval, na een undercoverreportage van VTM Nieuws en Het Laatste Nieuws. Daaruit bleek dat er niet alleen zwartwerk plaatsvond bij PostNL, maar ook kinderarbeid. Justitie verdenkt de top ervan dat het onderaannemers dwingt tot criminele activiteiten, en dat in stand houdt. De Belgische top zat enige tijd in de gevangenis vanwege die verdenkingen.

Edwin Atema, bestuurder bij vakbond FNV, stelde eerder al dat er geen twijfel is dat er ook in Nederland misstanden bestaan. De vakbond startte een jaar geleden al een petitie om pakketbezorgers in dienst te nemen bij PostNL. ,,Het is schandalig dat PostNL in Nederland geen schandaal is. Hier gebeurt precies hetzelfde: illegale arbeid, onderbetaling, fraude en valsheid in geschrifte. Dat is in Nederland niet minder erg dan in België. Het is trouwens een breed probleem binnen de hele sector.’’

Buiten proportie

PostNL herkent de beschuldigingen bij zowel de Belgische als de Nederlandse tak niet. Directeur Pakketten Liesbeth Kaashoek zei eerder dat het vastzetten van de Belgische collega's ‘volstrekt buiten proportie’ was. CEO Verhagen zegt de kritiek wel mee te hebben genomen in het besluit meer bezorgers in vaste dienst te nemen. Zij benadrukt de situatie in Nederland en België niet met elkaar te willen vergelijken: ,,In België zijn nog geen besluiten genomen over de toekomst. In Nederland is deze grote verandering belangrijk voor onze bedrijfsvoering. Er is intern veel draagvlak voor en natuurlijk hebben we ook geluisterd naar wat er in de maatschappij wordt gezegd. Ik ben het lang niet met alle kritiek eens en zo zie ik ons niet als werkgever. Maar PostNL kan geen 220 jaar bestaan als je niet naar kritiek luistert. Natuurlijk nemen we dat wel degelijk mee in onze beslissingen.’’

In 2015 kregen alle ZZP’ers het aanbod om bij PostNL in vaste dienst te komen, is een cao de standaard voor alle mensen die bij en voor het bedrijf werken en krijgen alle postbezorgers direct een vast contract. Ook werkt PostNL nauw samen met sociale werkplaatsen in het hele land om werk te bieden aan zo’n 1600 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Krapte op arbeidsmarkt

Verhagen is ervan overtuigd dat het bedrijf de doelstelling gaat halen, ondanks de enorme krapte op de arbeidsmarkt: ,,We onderschatten dat niet, maar wij bieden een een vast contract bij een grote werkgever. Pakketbezorgers hebben veel vrijheid en contact met mensen. Daar is interesse voor. Sinds we hebben aangegeven meer postbezorgers aan te nemen, hebben zich ook 3 tot 4 keer zo veel sollicitanten zich gemeld. Dit gaat morgen niet lukken, maar ik weet honderd procent zeker dat we het in een aantal jaren gaan halen.’’