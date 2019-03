PostNL trekt alweer stekker uit start-up Stockon voor onlineboodschappen

De koek is op, meldt Stockon op de website, maar volgens Paul Moers hadden ze dat vooraf al kunnen weten. ,,Albert Heijn en Jumbo hebben samen de markt te pakken. En dan heb je ook nog Picnic dat bezig is in dezelfde branche.’’



Stockon begon vorig jaar met het bezorgen van boodschappen aan huis via pakketten van PostNL. Het leverde producten rechtstreeks van de producent en mikte vooral op herhaalboodschappen. Eerder zei de eigenaar van Stockon nog te hopen in 2020 winst te maken. Nu heeft PostNL dus per direct besloten de geldkraan dicht te draaien. Aangezien de onlinesuper voor een groot deel afhankelijk was van het postbedrijf, is besloten de activiteiten per direct te staken.

Niet onderscheidend

Retaildeskundige Paul Moers had vooraf al zijn bedenkingen bij de onlinesupermarkt. ,,Het voegde weinig toe. Zo’n app is vooral handig voor de sjouwboodschappen.’’ Dat zijn alleen precies de producten die kleine marges kennen, aldus Moers. ,,Het is voor zo’n bedrijf pas interessant als je er ook een krat met verse producten, met veel marge, bij neemt.’’



Moers vindt dat het bedrijf niet onderscheidend genoeg was. Ondanks de groeiende markt van online boodschappen bestellen, wordt dus niet alles een succes. ,,Een bestaande markt openbreken is heel moeilijk, daar heb je ontzettend veel geld voor nodig.’’ In totaal is de markt van online boodschappen momenteel goed voor 1 miljard van de 36 miljard euro voor de gehele supermarktbranche per jaar.

