PostNL neemt concurrent Sandd over en wordt weer monopolist

PostNL neemt zijn concurrent Sandd over en wordt weer monopolist in Nederland. De overname waardeert Sandd op een ondernemingswaarde van 130 miljoen euro. Bovenop dat bedrag betaalt PostNL nog eens tussen de 60 miljoen en 80 miljoen euro.

Het zat er al een tijd aan te komen: vanwege de al vijftien jaar keihard kelderende postvolumes is het steeds moeilijker om in Nederland een goede postbezorging overeind te houden. Vandaar dat het kabinet vorig jaar juli bekend maakte de concurrentie op de postmarkt terug te draaien.



Nog voordat dit officieel in de wet is opgenomen, maakt PostNL nu bekend kleine concurrent Sandd over te nemen. Alle circa 19.000 werknemers en 23 locaties van Sandd, dat jaarlijks ruim 700 miljoen poststukken bezorgt, gaan over naar PostNL. 16.000 van hen krijgen een baan bij PostNL aangeboden. Voor het overige personeel van Sandd wordt ook gekeken of er banen zijn bij PostNL. PostNL heeft zelf een 38.000-koppig personeelsbestand. Daaronder zijn 18.000 postbezorgers.

Het is niet gezegd dat de combinatie de komende jaren alle 34.000 postbezorgers nodig blijft houden. PostNL blijft rekenen op een afnemend postvolume en het bedrijf zal zich daaraan aan laten passen, liet topvrouw Herna Verhagen weten.

Geen andere manier

De overname moet nog wel worden goedgekeurd door de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Dat kan een probleem worden omdat PostNL en Sandd gezamenlijk vrijwel de hele markt voor briefbezorging in handen hebben. Exact om die reden lukte een overname in 2015 niet. Een overname ter waarde van 100-150 miljoen euro was naar verluidt al rond, een persbericht lag klaar. Het vorige kabinet en toenmalig minister Kamp (Economische Zaken) zagen de komst van een postmonopolist echter niet zitten.

Vier jaar aan harde klappen op de postmarkt verder, is de politieke steun er wél. PostNL zegt niet te weten wanneer de overname goed wordt gekeurd. De ACM heeft in totaal zeventien weken voor zijn besluit, maar kan bij vragen aan de bedrijven de klok ook nog tussentijds stil zetten. Bang dat de Europese Commissie een stokje steekt voor de overname, is Verhagen niet.

Pakketjes

Zowel PostNL als Sandd had te lijden onder de afnemende markt voor briefpost. PostNL zit echter vast aan vrijwel dagelijkse bezorging, de zogenaamde universele postdienst (UPD). Het bedrijf is wettelijk verplicht vijf dagen per week te bezorgen met een punctualiteit van minstens 95 procent. Ook moet het duizenden brievenbussen in de lucht houden, wat in praktijk leidt tot hoge kosten. Om toch winst te maken, mag PostNL de postzegelprijs elk jaar veel duurder maken. Ook wordt sinds enkele jaren niet meer zes dagen per week bezorgd.



Sandd bracht op minder dagen post rond, maar werd eind vorig jaar door de rechter verplicht zijn personeel volgens de transport-cao te gaan betalen. Dat had de kleine concurrent jarenlang verzuimd, tot ergernis van vakbonden als FNV en BVPP.

Volgens PostNL-topvrouw Verhagen wordt met het samengaan van de twee concurrenten ,,het fundament voor een duurzame Nederlandse postdienstverlening zeker gesteld’'. Eerder waarschuwde ze al meermaals dat de postbezorging door de enorme dalingen in gevaar kwam, met name op het platteland. Haar Sandd-collega Ronald van de Laar geeft aan trots te zijn op zijn bedrijf, maar realistisch te moeten blijven. ,,Er is geen andere manier om de continuïteit van de postdienstverlening in Nederland in stand te houden.’’

Sandd, de kleine plaaggeest van PostNL Postbedrijf Sandd, die letters staan voor Sort and Deliver, ontwikkelde zich door de jaren heen tot een steeds grotere concurrent van PostNL. Het in 1998 opgerichte bedrijf begon op de zakelijke markt met het bezorgen voor bedrijven en heeft daar een marktaandeel van 25 procent verworven. Maar daar bleef het niet bij. Eind 2017 kwam het bedrijf met een eigen (kerst)postzegel, die met 60 cent veel goedkoper was dan die van de grote broer. Topman Ronald van de Laar stelde daarbij met veel bravoure dat zijn bedrijf de wettelijke universele postdienst veel goedkoper kan verzorgen dan PostNL.



Zijn uitspraken zorgden voor ergernis. Bij PostNL, maar ook bij de vakbonden. Postvakbond BVPP wijst erop dat veel van de 18.000 Sandd-bezorgers geen fatsoenlijk arbeidscontract hebben, maar werken op basis van stukloon. ,,Bij PostNL werken ze volgens een cao, krijgen ze vakantiegeld, zijn ze verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid en bouwen ze pensioen op”, vertelt Joost Bol, bestuurder bij vakbond BVPP. ,,Sandd houdt zich daar niet aan en werkt zo tegen lagere kosten.” Inmiddels heeft Sandd echter bakzeil gehaald.



Afgelopen jaren groeide Sandd door tot een postbedrijf met ruim 200 miljoen euro omzet per jaar. In 2011 nam het SelektMail over, terwijl het in 2017 het kleine Van Straaten Post opkocht.