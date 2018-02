PostNL: Nederland is te klein voor meer postbedrijven

Vanwege het kelderen van de postvolumes luidt Verhagen wederom de noodklok richting politiek, iets dat ze vorig jaar ook in een interview met deze krant deed. Waarschuwde ze toen voor het in gevaar komen van de bezorging op het platteland, nu is de ceo nog stelliger. ,,Als we zo door gaan komt de postbezorging serieus in gevaar, wij willen ook over tien tot vijftien jaar een kwalitatief hoogwaardige bezorging in de lucht houden.”



De oplossing is consolidatie, stelt Verhagen. ,,Alle post moet in één postzak, Nederland is te klein voor meerdere vervoerders.” Uiteraard zou die ene bezorger dan PostNL moeten zijn. Ze heeft haar hoop gevestigd op een dialoog die de postsector komend jaar met staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) gaat voeren over de toekomst.



De aanhoudende moeilijkheden bij post overschaduwden het succes dat PostNL wel degelijk óók boekt. Aan de pakketkant groeit het bedrijf als kool. De omzet uit e-commerce groeide van 33 naar 38 procent. In het laatste kwartaal groeide de pakketbusiness met liefst 20 procent.