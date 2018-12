PostNL naar de rechter om kerststaking

Momenteel onderhandelen vakbonden FNV, BVPP, CNV en VHP2 sinds een maand over een nieuwe cao voor de 17.000 tot 18.000 pakketbezorgers en postmedewerkers die niet bezorgen. De FNV is echter ontevreden over de houding van PostNL en dreigde vorige week met acties rond de kerst. De bond eist onder andere vijf procent loon er bij en minder werkdruk, maar stelt dat PostNL weigert met tegenvoorstellen te komen.



Later deze week maakt de FNV bekend wanneer de staking plaatsvindt, maar PostNL wacht dat niet af. Het postbedrijf vreest voor een groot omzetverlies en reputatieschade als de acties doorgaan. Het heeft een kort geding aangespannen dat morgenmiddag dient bij de rechtbank Den Haag.



De kerstperiode is voor PostNL verreweg de drukste periode van het jaar. ,,We bezorgen in deze periode elke dag miljoenen brieven, kerstkaarten en pakketten in heel Nederland”, laat het bedrijf in een verklaring weten. ,,De voorbereidingen voor deze periode zijn maanden geleden gestart. Door juist nu actie te gaan voeren, kiest FNV willens en wetens voor een frontale aanval op de belangen van de klanten, PostNL en de medewerkers, die zij zegt te vertegenwoordigen.”