PostNL: Kerst en Sinterklaas even druk

‘Volkswagen heeft mogelijk nieuwe sjoemel­soft­wa­re ontwikkeld’

10:50 Volkswagen heeft mogelijk nieuwe, illegale softwarefuncties in dieselauto's gestopt. De Duitsers zouden dat gedaan hebben bij een recente software-update, meldt de Duitse krant Bild am Sonntag. De software zou het filteren van uitlaatgassen terugdraaien als een bepaalde hoeveelheid brandstof is verbruikt.