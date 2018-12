PostNL bestookt met klachten over bezorging Sint-cadeaus

PostNL krijgt een lawine van klachten en meldingen over de bezorging van de Sint-cadeaus over zich heen. Via sociale media bestoken consumenten het postbedrijf met vragen of hun pakketjes op tijd zijn voor pakjesavond.

‘Leuk, pakjesavond! Ik weet al wat ik krijg, echter de vraag is alleen wanneer!’ Het is een van de vele reacties op het Twitter-account van PostNL, afkomstig van een consument die vreest dat zijn pakketjes te laat aankomen. Dat Sinterklaas tegenwoordig zijn cadeaus graag online koopt, heeft duidelijk een nadeel. Webshops, sorteercentra, pakketbedrijven en -bezorgers lopen over door de topdrukte.

,,We zetten alle zeilen bij om de pakketjes op tijd bij de mensen thuis te krijgen”, reageert een zegsvrouw van PostNL. Om daar aan toe te voegen: ,,We kunnen niet garanderen dat alle pakketten op tijd bezorgd worden. Voor een klein deel van onze klanten zal het niet lukken. Maar de achterstand die we hadden, lijkt zo goed als opgelost.”

Hoe groot de achterstand nu nog is én hoeveel klanten mogelijk pakjesavond moeten vieren zonder hun pakjes, kan de woordvoerster niet zeggen. De webwinkels Bol.com en Coolblue gaan ervan uit dat de meeste pakketten op tijd geleverd worden. ,,Het lijkt erop dat het voor 99 procent van onze klanten goed gaat komen”, zegt een woordvoerster van Bol.com.

Bij de Consumentenbond blijven ondertussen de klachten over PostNL binnenstromen. De afgelopen week zijn er 354 klachten binnengekomen. ,,Extreem veel”, vindt de woordvoerster van de bond. Zeker afgezet tegen dezelfde periode vorig jaar, toen er veertig klachten binnen kwamen over PostNL. De grootste frustratie nu is dat klanten zich bedrogen voelen door de genoemde bezorgtijd van PostNL. ,,Mensen nemen er vrij voor en dan komt de bezorger niet opdagen. Vervolgens zien die klanten in de app de bezorgdatum en het tijdstip verschuiven naar de volgende dag. Je kunt je voorstellen dat mensen daar erg gefrustreerd van raken. We hebben er al vaker bij PostNL op aangedrongen om die marge te verruimen. Dat voorkomt onaangename verrassingen.”

Retourzending

Voor al die consumenten die nu vrezen dat ze te laat hun pakketje binnenkrijgen, heeft de Consumentenbond een tip: ga naar de ‘stenen’ winkel. ,,Van dit advies zullen de webwinkels en postbezorgers vast niet blij worden, máár dan ben je er tenminste zeker van dat de cadeaus voor pakjesavond in huis zijn.” En het mooie van online shoppen is dat je de spullen binnen twee weken retour kunt sturen, vult ze aan.

De ondernemers in de winkelstraten zullen de chaos rond de bezorging van online bestelde pakketten vast niet zo bezwaarlijk vinden. Sterker, sommige winkeliers gooien het zelfs in de strijd om de consument naar de winkelstraat te lokken. Zo adverteert een boekhandel in Twente met de volgende boodschap: ‘lokaal kopen is minder risico lopen’.