Postbodes gaan actievoeren, hete decembermaand op komst

De vakbond is nog in conclaaf over hoe de acties er precies uit zullen zien. ,,We zullen in hevigheid langzaamaan opbouwen. We denken onder meer aan stiptheidsacties en stakingen'', zegt Deleij. Hij vindt het lastig om te zeggen hoeveel PostNL-medewerkers er precies mee zullen doen, maar stelt dat duizenden vakbondsleden aangaven enthousiast te zijn.



Volgens Deleij krijgt PostNL precies waar het om had gevraagd. ,,De werknemers doen wat ze beloven, namelijk actievoeren voor een beter cao-resultaat. Dat zijn niet alleen FNV'ers overigens. Ook leden van de andere bonden zijn zwaar teleurgesteld door het resultaat dat er nu ligt.''



PostNL wil eerst het overleg bij de drie andere vakbonden afwachten voordat ze inhoudelijk reageren op de eisen van FNV. ,,We zijn met elkaar in gesprek. PostNL doet er alles aan om er samen uit te komen'', aldus een woordvoerster.