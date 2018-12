Pomphouders vrezen honderden onbetaalde tankbeurten door pinstoring

Hoeveel tankstations er exact zijn getroffen weet woordvoerder Martijn van der Kolk niet. Maar volgens hem gaat het om honderden tankstations en is de schade groot. ,,Rond spitstijd is het heel druk. Een tankstation afzetten doe je dan niet zo snel.’’ Als een klant geen contant geld op zak heeft, kan de pomphouder de klant wegsturen of een betaalafspraak maken voor een later moment.

Het is volgens Van der Kolk te hopen dat alle klanten netjes terugkomen. ,,Je moet proberen de klant terug te laten komen, maar vaak is het met zo’n storing in honderden gevallen gewoon pech.’’ Volgens de branchevereniging is er nog een verschil tussen lokale pomphouders in bijvoorbeeld een dorp of een tankstation langs een drukke snelweg. ,,Maar hoe dan ook is de ondernemer de sjaak. Je kan de al getankte brandstof moeilijk uit de auto’s gaan halen.’’

Oplossing bij banken

De branchevereniging, met meer dan duizend aangesloten pomphouders, zegt de oplossing te zoeken bij de bankensector. ,,We worden steeds afhankelijker van cashloos betalen. We roepen banken op om te kijken naar een soort back-upsysteem.’’ Onlangs uitte De Nederlandse Bank (DNB) nog haar zorgen over het snel dalende gebruik van contant geld. De directeur van DNB is bezorgd vanwege storingen en hackers. Maar volgens Betaalvereniging Nederland is er geen reden voor paniek. ,,We hebben in Nederland echt heel weinig storingen’’, zegt een woordvoerder.