Politie gaat vol weekend staken: 'heftigste politieactie ooit'

Politieagenten gaan van vrijdagavond 14 september tot zondagnacht 16 september staken en uitsluitend werk met spoed oppakken en ander werk laten liggen. Daartoe roepen de verschillende politiebonden vandaag op in het slepende conflict rondom het cao van de politie. ,,Het is de heftigste politieactie ooit'', aldus Jan Struijs van de Nederlandse Politie Bond (NPB).

,,We hebben nog nooit eerder in de geschiedenis van politie zo'n grote actie gevoerd. De actie is nu intenser, omdat er nog steeds geen goed bod ligt van de korpsleiding en de minister van Justitie en Veiligheid", aldus Struijs van de NPB.

Volgens Struijs zijn de politiemanensen het helemaal zat. ,,Vanmorgen was ik nog in Rotterdam, maar ook vanuit korpsen in Amsterdam hoor ik dat er meer actie moet komen, want zo schiet het niet op", zegt hij. ,,Op dit moment ligt er nog geen voorstel op tafel waarover we kunnen juichen." Volgens Struijs spreekt de minister wel hoopvolle woorden uit, maar levert dat tot op heden nog niks tastbaars op.

Tijdens de actie #geenspoedgeenpolitie die van vrijdag 14 september 18.00 uur tot zondag 16 september 23.59 uur loopt, worden alleen de hoogst noodzakelijke meldingen opgepakt. ,,Alleen bij bloedspoed, dus prio 1 zullen agenten uitrijden, andere zaken kunnen we op dit moment niet oppakken door onderbezetting en overbelasting van de agenten", aldus de NPB. Ook zullen politiebureaus gesloten zijn en hoeft er niet gerekend te worden op politieondersteuning bij evenementen en sportwedstrijden.

Geen twijfel

Wel zegt Struijs dat als er echt een acute situatie is, de agenten altijd zullen komen. ,,Ook bij twijfel nemen we geen risico'' zegt hij. ,,Stel er klinkt een knal in het park en het is niet duidelijk of het over een schot of vuurwerk gaat, dan nemen we geen risico." Voor overlast, een aanrijding of een burenruzie hoeft niemand te bellen.

De bonden hebben vertrouwen in het aantal agenten dat gehoor zal geven aan de oproep. ,,De actiebereidheid is hartstikke hoog." Ook zegt Struijs dat burgers begrip hebben voor de lopende cao-acties. ,,Ze snappen dat het ook om hun veiligheid gaat. Ze vertellen mij dat ze al enige tijd niet eens meer fatsoenlijk aangifte kunnen doen."

De politiebonden ACP, ANPV, NPB en VMHP voerden de afgelopen weken allerlei acties om betere arbeidsvoorwaarden af te dwingen. In juli verwierpen de bonden het nieuwe cao-voorstel met daarin een loonsverhoging van 7 procent. De agenten zijn met de politietop en het ministerie in conflict over zaken als werkdruk, arbeidstijden en de organisatie. Onder meer in Utrecht en in Den Haag werd door agenten de actie #gevarenzone gevoerd. Ook in Eindhoven, Rotterdam en in Amsterdam vroegen agenten om aandacht voor de situatie.

Op de hoogte

In een reactie aan deze krant laat de korpsleiding van de politie weten dat ze door de politiebonden op de hoogte zijn gebracht van de actie, maar nog geen inhoudelijke reactie op de aangekondigde actie willen geven. ,,Daarover zullen we eerst met de bonden zelf communiceren", aldus een woordvoerder.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid zegt ook bekend te zijn met de aangekondigde actie. ,,We bestuderen deze aanzegging op dit moment", aldus een woordvoerder. Volgens het ministerie zijn de cao-gesprekken nog gaande en wordt hopelijk binnen afzienbare termijn een akkoord bereikt.