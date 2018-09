Piloten KLM keuren cao-akkoord goed: 4 procent erbij

Er zijn ook afspraken gemaakt over het verlichten van werkdruk. Het principeakkoord werd al in mei gesloten, maar de werkdruk bleef voor de piloten een probleem. Maatregelen om die aan te pakken werden vervolgens naar voren gehaald.



De nieuwe cao gaat met terugwerkende kracht in op 1 januari dit jaar en loopt tot en met eind juni volgend jaar. Dan loopt ook de cao van het cabinepersoneel af, laat een woordvoerder van de VNV weten.



,,Het grondpersoneel is nog in gesprek, maar als hun cao dezelfde looptijd krijgt kunnen we volgend jaar weer zoals vroeger met al het personeel onderhandelen.''