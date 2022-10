Philips schrapt wereldwijd 4000 banen, in Nederland 400 gedwongen ontslagen

Milieuorga­ni­sa­ties: Shell negeert klimaatvon­nis met investerin­gen in olie en gas

Hoewel Shell door de rechter is veroordeeld tot ambitieuzer klimaatbeleid, investeert het bedrijf nog volop in fossiele brandstoffen. Milieudefensie en Oil Change International stellen dat het bedrijf daarmee ,,het klimaatvonnis negeert”. In een rapport becijferen ze dat tien olie- en gasprojecten waarin Shell heeft besloten te investeren sinds het vonnis zullen leiden tot 325 miljoen ton extra CO2-uitstoot. Dat is ongeveer twee keer zoveel als de uitstoot van heel Nederland in een jaar tijd.

