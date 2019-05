Philips schrapt 230 banen in regio Eindhoven

De banen op de High Tech Campus in Eindhoven, op Flight Forum en bij de locatie in Best verdwijnen bij het onderdeel Philips Health Systems, bevestigt een woordvoerder van het concern desgevraagd. Het gaat met name om ondersteunende functies aan de verkooporganisatie. Zo gaat het om servicefuncties en orderverwerkers. Uiterlijk in december 2020 moet de verplaatsing van de banen naar Polen zijn afgerond.