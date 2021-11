Philips hard onderuit door slaapapneu-sores

Als de klant kan kiezen, kiest ie dan straks nog wel een Philips? Die vraagt dringt zich op nu problemen met adem- en apneuapparatuur het concern blijven teisteren. Volgens een imagodeskundige kan Philips door open kaart te spelen de schade beperken.



Dat wil op de beurs maar niet lukken. Nu de Amerikaanse toezichthouder opheldering eist over het siliconenlaagje in de nieuwe slaapapneu-apparaten, was dat maandag genoeg om de beurskoers van Philips als een plumpudding in elkaar te laten zakken.



Het aandeel kelderde dik tien procent naar ruim 37 euro. En dat is niet bepaald een incidentele opdoffer. Voor de aankondiging van de terugroepactie in april stond het aandeel Philips nog boven de 50 euro. Philips heeft in krap zeven maanden tijd een kwart van zijn beurswaarde ingeleverd. En dat terwijl de AEX-index juist tot recordhoogte is gestegen en sinds die periode zeventien procent heeft gewonnen.