Personeel veegt loonbod Bijenkorf van tafel: ‘de grens is bereikt’

Vakbonden FNV en CNV zetten in op een loonsverhoging van 3,5 procent voor alle medewerkers. Het bruto basisloon bij het winkelbedrijf bedraagt 1700 euro per maand. De Bijenkorf wil alleen voor medewerkers die binnen hun salarisschaal nog kunnen groeien, loon erbij doen. ,,Dan heb je het over een verhoging van 4,5 tot maximaal 5 procent. Voor de mensen die al aan het plafond van hun salarissschaal zitten, zorgen we voor een eenmalige uitkering’’, aldus Suzanne van de Velde namens de directie.

Van de Velde sprak dinsdag haar waardering uit voor de kaartenactie van het personeel, maar benadrukte dat de cao van de Bijenkorf beter is dan de reguliere retail-cao. ,,Ik besef dat het geen vetpot is, maar we proberen wel wat extra's te doen. We gaan vanmiddag opnieuw in overleg met de bonden om te kijken of we nader tot elkaar kunnen komen.’’

Twintig jaar

Janette (65) uit Amstelveen werkt al twintig jaar bij de Bijenkorf in haar woonplaats. ,,Sinds de opening ben ik er al bij, op de afdeling damesschoenen. Ik ben trots dat ik bij dit bedrijf werk, maar sommige zaken moeten echt veranderen. De afgelopen vier jaar is mijn salaris 34 euro bruto omhoog gegaan. Terwijl bijna alles duurder is geworden, dat is toch geen doen? En het werkrooster is ook zo veranderd, je moet vaak ’s avonds en in het weekend paraat staan. Ze knijpen ons uit, terwijl het bepaald niet slecht gaat met de omzet. We verkopen soms spullen die duurder zijn dan ons maandsalaris’’, aldus Janette die een rood-wit lint met protestkaarten vasthoudt. Bijenkorf-beer Bobby siert de voorkant van de kaartjes. ,,Nogmaals, we hebben allemaal een band met dit warenhuis, maar de liefde mag nu weleens van twee kanten komen’’, aldus de medewerkers voor de deuren van het hoofdkantoor in Amsterdam.

Linda Vermeulen, bestuurder van FNV Handel, laat weten dat het overleg van dinsdagmiddag pittig is verlopen. ,,De grens is wat ons betreft bereikt. Dat hebben we de directie meegegeven. We gaan nog niet meteen over tot acties, maar we hopen dat er vanuit de top van het bedrijf een handreiking komt en dus een beter eindbod. Ik vind het ook niet kunnen dat ze telkens melden dat de BIjenkorf-cao beter is dan die van de retailsector. Die cao zit namelijk op het minimumloon.’’

Woordvoerder Van de Velde laat weten dat de directie zich verder gaat beraden nu de vakbonden het eindbod hebben afgewezen. ,,Medio februari hebben we weer een gezamenlijk overleg, dan zal blijken of we nader tot elkaar zijn gekomen.’’