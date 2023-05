Personeel VDL Nedcar gaat weer staken, boos over bod bedrijf

De vakbondsleden die werken bij autofabriek Nedcar in Born hebben unaniem een bod van eigenaar VDL afgewezen. Begin volgende week wordt er weer gestaakt. Dat bleek donderdag na afloop van twee massaal bezochte ledenvergaderingen van de vakbonden in Sittard. ,,De geest is uit de fles”, vatte een woordvoerder van FNV de stemming samen.

De vakbonden bespraken een bod dat de directie van VDL afgelopen maandag deed. De medewerkers van Nedcar vinden dit bod ver onder de maat. ,,We gaan vrijdag acties voorbereiden, zodat we begin volgende week kunnen gaan staken”, aldus de woordvoerder van FNV. ,,Er is hier veel emotie en boosheid bij de mensen. De mensen verliezen baan en levensgeluk. Dat speelt enorm. De beëindigingsvergoeding die VDL hen aanbiedt, is veel te laag.”

Enkele weken geleden was er ook een wilde staking die twee dagen duurde, en uiteindelijk werd gevolgd door een reguliere vierdaagse staking. Daarna kwamen de partijen nieuwe onderhandelingen overeen, die maandag begonnen. Het resultaat daarvan schoot de medewerkers van de fabriek in het verkeerde keelgat.

De bonden willen een verbeterd sociaal plan in de aanloop naar de verwachte massaontslagen, omdat een contract met BMW voor de productie van MINI’s in Born begin volgend jaar afloopt en er geen opvolger is gevonden.

VDL keurt de staking af, laat het bedrijf in een reactie weten. ,,Staken helpt onze medewerkers én VDL Nedcar niet. Staken maakt de toekomst van VDL Nedcar zeer onzeker. Staken achten wij dan ook onverstandig”, aldus een woordvoerder van het Eindhovense bedrijf.

VDL weigert toe te geven aan de druk. ,,Wij vinden deze ‘nee’ onbegrijpelijk. We hebben geen enkele intentie om ons voorstel aan te passen. We hebben voor iedereen een meer dan redelijk én fatsoenlijk sociaal vangnet geregeld, meer dan het dubbele van het wettelijke. Aan dat sociaal plan hebben we ook nog een persoonlijke bonus (van 7500 euro) toegevoegd, die we Finish With Pride hebben genoemd, mits we netjes alle auto’s produceren die we met BMW hebben afgesproken.”