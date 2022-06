Personeel van Amerikaanse klusketen mag niet met Black Lives Matter-teksten op schort lopen

KLM krijgt boete van 40.000 euro om niet terugbeta­len geannuleer­de tickets

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) legt aan drie airlines, waaronder KLM, boetes op voor de slechte naleving van passagiersrechten. Klanten die via het failliete D-reizen hadden geboekt, kregen hun geannuleerde tickets niet terugbetaald. Er is ook een last onder dwangsom opgelegd aan KLM die in totaal kan oplopen tot 500.000 euro.

10 mei