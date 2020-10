Personeel Miss Etam vraagt faillissement aan

Delen per e-mail

Van de zeshonderd medewerkers heeft bijna iedereen (558) het formulier voor een loonvordering ingevuld. ,,We hebben de vorderingen vandaag naar het hoofdkantoor van Nxt Fashion gestuurd. We wachten de reactie van de directie af. Als er niet wordt overgegaan tot het betalen van de salarissen, vragen we namens de medewerkers faillissement aan bij de rechtbank’’, aldus Pikaart.

AVV trekt samen op met de ondernemingsraad van Miss Etam. ,,We hebben tot nu toe een korte reactie gehad van eigenaar Martijn Rozenboom, maar daar worden we niets wijzer van als het gaat om de positie van de medewerkers of sowieso de toekomst van de winkelketen. Hij betaalt de rekeningen en de lonen niet en doet wat hij al vaker heeft gedaan bij het overnemen van failliet verklaarde bedrijven: uitknijpen en vervolgens aan hun lot overlaten. De man zou op een zwarte lijst moeten worden gezet.’’

Geheimhouding

Ook heeft de ondernemingsraad van Miss Etam aan de rechter-commissaris gevraagd de geheimhouding op te heffen van documenten die in het bezit zijn van de curator die betrokken was bij de overname van de winkelketens door Rozenboom. ,,Rozenboom komt zijn eerder geuite belofte niet na dat hij de bedrijfsvoering zou continueren, wij willen weten wat er tijdens de onderhandelingen met de curator precies is afgesproken.’’

Curatoren Kees van de Meent en Hanneke de Coninck zijn donderdag niet bereikbaar voor een toelichting. Eerder liet Van de Meent in het FD doorschemeren op de hoogte te zijn van de beruchte reputatie van de ‘bedrijvendokter’, maar dat er in deze economisch lastige tijd weinig te kiezen viel voor de curatoren. Uiteindelijk gingen ze voor het hoogste bod om zoveel mogelijk schuldeisers van het deze zomer failliet gegane mode-imperium FNG uit te kunnen betalen. Dat hoogste bod kwam van Rozenboom, die opnieuw niet bereikbaar is voor commentaar. Richard Turk, directeur van Nxt Fashion, (de holdingmaatschappij waar Miss Etam sinds september deel van uitmaakt) wil niets kwijt over de huidige chaos bij de winkels. ,,Ik begrijp dat er veel vragen zijn, maar ik verwijs u toch door naar de heer Rozenboom.’’

Huur

Van de kleine honderd filialen zijn er inmiddels zo'n dertig gesloten aangezien de huur niet meer wordt betaald. De verwachting is dat er elke dag meer winkels de deuren moeten sluiten en personeel thuis komt te zitten. Een aantal medewerkers zei gisteren tegen deze site dat ze geen salaris meer krijgen, contracten niet deugen, de collecties niet meer worden aangevuld en dat zelfs afvalcontainers niet meer worden geleegd. Ook via de webshop kan er niets meer worden besteld en klagen sommige klanten dat ze hun geld niet terugkrijgen.

