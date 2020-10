Personeel Miss Etam stapt alsnog naar rechter om afbraak winkelketen te stoppen

Tientallen winkels dicht (waaronder Goes), geen loon en ongedierte: het is een bende bij Miss Etam

7 oktober Zeker dertig filialen van kledingketen Miss Etam, waaronder die in Goes, zijn al gesloten, het personeel krijgt geen loon, het hoofdkantoor is onbereikbaar en er komt geen nieuwe collectie meer binnen. ,,Zelfs de afvalcontainers worden niet meer opgehaald. Het is een grote, vieze bende.’’