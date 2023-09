Personeel lijkt faillissement Big Bazar voorlopig te voorkomen

Hoeveel extra tijd dit de keten precies oplevert, is nog niet duidelijk. De rechtbank in Leeuwarden, waar het verzoek van de ondernemingsraad is gedaan, stelt dat nog niet bekend is wanneer de rechter zal besluiten over de mogelijke aanstelling van een herstructureringsdeskundige. Voor de details over de faillissementsaanvragen verwijst hij naar de rechtbank in Amsterdam. Een woordvoerder daar kon de schorsingen nog niet direct bevestigen.

Een faillissementsaanvraag die dinsdag op de agenda stond bij de Amsterdamse rechter was die van de verhuurder van het Big Bazar-pand in Goes. Directeur Joost Konings van incassobureau Invorderingsbedrijf Amsterdam, die haar bijstaat, zegt dat deze behandeling is geschorst en voor onbepaalde tijd in de wacht is gezet.

Moeilijkheden

Big Bazar verkeert in grote financiële moeilijkheden en lijkt op omvallen te staan. De keten had eerder om een speciale afkoelingsperiode gevraagd, om te kunnen reorganiseren en met schuldeisers in gesprek te gaan. Maar maandag besloot de rechter in Leeuwarden dat de keten die extra tijd toch niet zou krijgen.

De advocaat van Big Bazar achtte de kans vervolgens ‘zeer aannemelijk’ dat de keten dinsdag failliet zou worden verklaard. Maar dat laatste is dus nog niet gebeurd.