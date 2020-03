Personeel Eneco mag 25 miljoen verdelen, verkoop eerder rond

De eind november bekend geworden verkoop van Eneco aan Mitsubishi levert de 44 gemeenten die aandeelhouder zijn 4,1 miljard euro op. Maar niet alleen lokale overheden profiteren: het personeel krijgt een ‘erkentelijkheidsuitkering’ als dank voor hun noeste arbeid. Zij mogen onderling 25 miljoen euro verdelen. Nu Eneco vorig jaar 2.775 voltijdbanen telde, zou dat neerkomen op ruim 9.000 euro per medewerker. De wijze van berekenen en voorwaarden moeten overigens nog bekend worden gemaakt. Wel is de directie van de erkentelijkheidsuitkering uitgesloten, zei topman Sondag.



Vanmorgen bleek dat de verkoop van Eneco aan Mitsubishi beduidend sneller klaar is dan gepland. ,,Alle gemeenten met aandelen Eneco hebben inmiddels ingestemd met de verkoop, kan ik mededelen”, aldus de ceo. De toestemming van de Europese Commissie en de Duitse mededingingsautoriteit zijn eveneens binnen.

1 april

Het wachten is nu op de Belgische toezichthouder en de Autoriteit Consument en Markt (ACM). ,,Eerder meldden we dat de verkoop van Eneco naar verwachting voor de zomer zal worden afgerond. Dat wordt nu sneller, we verwachten op korte termijn.” Een datum noemde Sondag niet, maar volgens het college van B&W van Eneco-aandeelhouder Schiedam kan het al voor 1 april zijn. Dat werd vorige week aan de Schiedamse raad medegedeeld.



Op 31 januari werd al bekend dat een meerderheid van de 44 aandeelhouders akkoord was met de overname. Toen ging de gemeenteraad van Rotterdam - met 31,46 procent grootaandeelhouder - akkoord. Inmiddels hebben alle gemeenten dus ingestemd met de verkoop.



Even leek het nog alsof de verkoop onder druk kwam te staan door de eis van de stichting Japanse ereschulden om Mitsubishi excuses te laten maken voor het aangerichte leed in de Tweede Wereldoorlog. Honderden Nederlandse krijgsgevangen moesten toen dwangarbeid verrichten voor Mitsubishi. Hoewel veel gemeenten sympathiek tegenover dit verzoek staan weigerden ze de verkoop hierop af te laten ketsen.

Arjan van Gils, voorzitter van Eneco's aandeelhouderscommissie, ceo Ruud Sondag en Hiroshi Sakuma (adviseur van president & ceo van Mitsubishi Corporation) geven eind november een toelichting op de overname van energiebedrijf Eneco door een Japans consortium.

Goede resultaten

Terwijl 2019 bij Eneco in het teken van de verkoop stond, wist het energiebedrijf ook nog aardige cijfers te laten zien. Mede dankzij de overname van Robin Energie en het feit dat de eerdere overname van E.ON het gehele jaar meetelde, steeg de omzet vorig jaar met 100 miljoen naar 4,3 miljard euro. Het bedrijfsresultaat eindigde op 464 miljoen euro, tien procent hoger dan in 2018. De nettowinst nam met 14 procent toe naar 115 miljoen euro. Wat hielp was de reorganisatie waarbij 215 banen vervielen. Eneco was vorig jaar bijna 30 miljoen euro minder kwijt aan personeelskosten.

Topman Sondag vertelde daarnaast dat het bedrijf in Duitsland een klantenportefeuille van 360.000 huishoudens overneemt van E.ON. ,,Binnenkort wordt daar meer over bekend.” Een woordvoerder van Eneco vult aan dat de Duitse toezichthouder nog akkoord moet gaan.

Eneco investeerde vorig jaar bijna 350 miljoen euro in duurzame productiemiddelen. Dat is bijna 100 miljoen euro meer dan vorig jaar. Het energiebedrijf streeft ernaar om het aantal megawatt aan duurzame energieopwekking komende vier jaar te verdubbelen naar 2200 MW. Dat moet lukken als steeds meer wind- en zonneparken waaraan Eneco deelneemt in productie gaan. Vorig jaar ging het onder meer om het grote windpark Norther voor de Belgische kust. In Nederland kwam er onder andere capaciteit bij dankzij windparken Nieuwe Waterweg, Slufterdam plus diverse zonneparken.

