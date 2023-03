Pas in de zomer komt er een eind aan de almaar duurder wordende boodschappen: ‘Kosten lopen nog steeds op’

Veel zzp’ers begonnen vorig jaar bedrijf in de bouwsector

Het aantal zelfstandige ondernemers is het afgelopen jaar opnieuw toegenomen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Met name in de bouw zijn veel mensen voor zichzelf begonnen. Het aantal bedrijven met meerdere medewerkers in dienst is daarentegen gedaald.