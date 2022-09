Pas in 2026 vervanger spaartaks, jaar uitstel kost 385 miljoen euro

PostNL: Alle postbezor­gers krijgen vast contract aangeboden

PostNL biedt alle postbezorgers een vast contract aan. Het gaat om zowel werknemers die al in dienst zijn van het postbedrijf als werknemers die net in dienst zijn gekomen. Daarmee worden duizend tijdelijke contracten omgezet in contracten voor onbepaalde tijd.

3 augustus