In veel steden zien nieuwe colleges het als een oplossing voor de leefbaarheid in de stad: minder parkeerplekken betekent meer schone lucht. Zo rekent Utrecht voor de 13.000 nieuwe woningen die rond het Centraal Station verrijzen met een parkeernorm van 0,3 of lager per woning.



In Amsterdam staat de nieuwbouwwijk Haven-Stad gepland. De liefst 70.000 bewoners krijgen in de plannen minder dan 15.000 parkeerplekken, of te wel één plek op vijf woningen. Voor het centrum gaat de nulnorm gelden en verdwijnen er zelfs 10.000 parkeerplekken. De lage parkeernormen spelen alvast in op de verwachting dat het autobezit in de toekomst zal dalen.



In Rotterdam kan het aantal parkeerplaatsen voor woningen bij OV-knooppunten als Blaak en het Centraal Station met de helft omlaag, concludeerde het college van B&W afgelopen november. Zo'n flexibele parkeernorm zou passend zijn nu steeds minder bewoners een auto hebben en liever de fiets of het ov pakken.