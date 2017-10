Papieren VVV-cadeaubon binnenkort verleden tijd

De bon blijft te besteden bij ruim 23.000 winkels. Het grote voordeel van de plastic kaart is volgens VVV Nederland dat de klant het bedrag nu in delen kan uitgeven. Het bedrijf gaat volgens topman Erwin de Zeeuw over op het nieuwe systeem om zijn marktpositie te versterken en meer jongeren te bereiken die veel online winkelen.



De oude papieren bonnen behouden nog wel hun onbeperkte geldigheid en kunnen nog steeds worden uitgegeven. Ze kunnen echter niet worden ingeruild voor de plastic kaarten.



De VVV-bon is de populairste cadeaubon in Nederland en bestaat al sinds 1974. Met in totaal meer dan 8,1 miljoen verkochte bonnen behaalde VVV Nederland in 2014 nog een omzet van ruim 124 miljoen euro. Het bedrijf ontving vorig jaar nog klachten van winkeliers nadat het de provisie die zij per verzilverde bon moesten afdragen, verhoogde van 4,5 naar 6 procent.