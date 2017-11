Oxfam: zeker 35 landen horen op zwarte lijst belastingparadijzen

In­ter­net­pro­vi­ders moeten echte snelheid geven

27 november Internetproviders moeten vanaf 1 januari duidelijkheid geven over de te verwachten snelheid van een internetverbinding. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) bepaald. Ook mogen de providers niet meer adverteren met een maximumsnelheid die in de praktijk niet haalbaar is.