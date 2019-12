Overstappen? Zo kies je de zorgverzekering die bij jou past

Maar liefst 9,8 miljoen premiebetalers hebben een basispolis waarvoor een goedkoper alternatief bestaat. Begin in ieder geval met lezen, dan weet je of je bij hen hoort. Zo niet, sla dan dit artikel over.

1. Overstappen loont

Is een van de volgende situaties van toepassing op jou, dan ben je waarschijnlijk een van die bijna tien miljoen Nederlanders die iets kunnen besparen. Overstappen is het overwegen waard:

- als je jong bent en gezond en je eigen risico nu op de verplichte 385 euro staat. Dat kun je namelijk verhogen tot 885, waarna je tot soms wel 25 euro per maand bespaart op de premie. Let op: dan wel die 885 euro achter de hand hebben, mocht er toch iets gebeuren;

- als je kinderen van 18 jaar en ouder op jouw dure polis staan;

- als je aanvullende pakketten hebt die je nooit gebruikt. Ga dat eens na;

- als je een restitutiepolis hebt, maar er genoeg naturapolissen bestaan die de kosten van jouw zorgverleners dekken;

- als je 18 wordt en zelf je verzekering moet gaan regelen;

- als je het niet erg vindt alles online te regelen. In dat geval is een online merk van een van de vier grote verzekeraars wel iets voor jou;

- als er iets wijzigt in je situatie door zwangerschap, verhuizing, scheiding, ziekte en dergelijke;

- als je zorgvraag wijzigt en je bijvoorbeeld meer of minder fysio nodig hebt.

Zorgverzekeringspecial

Dit verhaal is onderdeel van onze special. Alle verhalen vind je in de bijlage van de krant van 10 december 2019 of in ons online dossier. Doe hier een premiecheck

2. Kies je verzekering

Makkelijkste manier: zoek via internet. Je kunt zelf verzekeraars en verzekeringen vergelijken, je kunt ook terecht bij sites die het zoeken en vergelijken al voor jou hebben gedaan. Dat scheelt veel tijd. Bovendien hebben zij vaak een manier van vragen die je snel langs alle klippen loodst. Weten of een polis het ziekenhuis van jouw voorkeur vergoedt? Dat vind je op een goede vergelijkingssite makkelijk terug.

Vergelijkingssites maken kosten voor het verzamelen en aankopen van data, ze verdienen die terug door het aanbrengen van nieuwe klanten bij verzekeraars. Voorbeelden zijn consumentenbond.nl, geld.nl, hoyhoy.nl, independer.nl, poliswijzer.nl, pricewise.nl en zorgkiezer.nl. Deze krant werkt voor deze bijlage vooral samen met Independer, onderdeel van DPG Media, ook de uitgever van deze krant. Independer is in het bezit van het Keurmerk Objectief Vergelijken, dat de belangen van de klant vooropstelt. Nou zou bijna de helft van de consumenten vergelijkingssites toch niet vertrouwen. Is dat terecht? Genoemd keurmerk waarborgt een onafhankelijke, transparante werkwijze. Maar neem ook zelf de proef op de som en vergelijk de uitkomst op de ene vergelijkingssite met die op een andere.

3. Restitutie- of naturapolis?

Bij een restitutiepolis heb je vrije keuze, je bepaalt zelf waar je je zorg haalt. De naturapolis is goedkoper, maar biedt minder keuze aan zorgaanbieders. NB: voor spoedeisende hulp kun je altijd overal terecht.

Sommige verzekeraars noemen ook nog een budgetpolis. Dat is een naturapolis maar dan één waarbij je bij (nog) minder zorgaanbieders terecht kunt, een uitgeklede versie dus. Kijk altijd even of de dekking en keuzemogelijkheden van een natura- of budgetpolis voor jou toereikend zijn. Zo ja, dan bespaar je premie.

4. Hoe hoog kies je je eigen risico?

Eerst: het eigen risico is het bedrag dat je zelf moet betalen voordat de verzekeraar het overneemt. De overheid heeft dit bedrag bepaald op 385 euro, net zoveel als vorig jaar. Het eigen risico geldt alleen voor zorg uit de basisverzekering. Hoewel... niet voor al die zorg! Consulten en behandeling bij de huisarts, bijvoorbeeld, zijn niet voor jouw rekening.

Het eigen risico kun je - zoals onder 1 al gezegd - met maximaal 500 euro verhogen; je krijgt dan korting op de premie. Verhogen kan meestal in stappen van 100 euro. Het verplicht eigen risico kun je niet verlagen.

Hoe hoog je het eigen risico kiest? Beoordeel je gezondheid, kijk naar de bedragen die je afgelopen jaren declareerde en maak een inschatting van je toekomst. Maak je al jarenlang je eigen risico niet op, verhoog het dan. Dat betaalt zich terug in een lagere maandpremie. Zorg wel altijd dat je het bedrag achter de hand hebt, mocht je onverwachts toch een beroep op zorg moeten doen.

Kinderen onder 18 staan op de polis van een van hun ouders. Voor de kinderen is geen eigen risico verschuldigd: de eventuele zorgkosten voor kinderen gaan niet van het eigen risico van de ouder af.

Tip 1: verwar eigen risico niet met eigen bijdrage. Dat is wat je kwijt bent aan zorg (vaak medicijnen) die niet wordt vergoed. Je moet daar dus altijd voor betalen, tenzij je je er aanvullend voor verzekert.

Tip 2: als ook 385 euro eigen risico veel is, omdat je bijvoorbeeld leeft van de AOW of bijstand, dan is er misschien de mogelijkheid van een bijdrage in de kosten. Op de site van de Belastingdienst ga je na of je voor zo’n toeslag in aanmerking komt. Veel gemeenten bieden ook een voordelige zorgverzekering aan voor mensen die een bepaalde inkomensnorm niet halen.

5. Is aanvullende verzekering nodig?

De basiszorg in Nederland is goed, de dekking houdt rekening met medische noodzaak, maar soms wil je meer. Ziekenhuiszorg wordt vergoed, net zo goed als de meeste belangrijke medicijnen. Wil je het toch breder laten hangen, dan tuig je de basisverzekering op met aanvullende verzekeringen. Bestudeer het wel eerst en maak een serieuze inschatting van wat er (extra) nodig is. Fysiotherapie krijg je in de basisverzekering alleen vergoed bij een medisch indicatie (en als de behandeling op de Lijst Borst staat). Sowieso betaal je de eerste twintig behandelingen altijd zelf (je kunt je er wel aanvullend voor verzekeren). De behandelingen die dan nog volgen gaan van je eigen risico af - of wat ervan over is.

Kijk goed of een tandartsverzekering nuttig is! Wegen het bedrag aan premie en de eventuele kosten die de tandarts jou rekent wel op tegen de vergoeding die de verzekeraar uitkeert? Wie zelden tandartskosten maakt, kan het beter zelf betalen.

Medische kosten in het buitenland worden - indien noodzakelijk - betaald vanuit de basisverzekering, maar haal je reisverzekering er eens bij: is aanvulling echt nodig? Straks ben je misschien dubbel verzekerd.

Brillen en lenzen worden in de basisverzekering alleen vergoed als ze medisch noodzakelijk zijn. Vorig jaar een nieuwe bril gekocht? Hoe lang doe je er nog mee? Alternatieve geneeswijzen: de basisverzekering vergoedt ze niet. Maar hoeveel mensen lopen er niet bij de osteopaat of bezoeken een acupuncturist? Bij hoeveel behandelingen kom jij uit de kosten? Bekijk die aanvullende verzekeringen serieus.

6. En wat als je collectief bent verzekerd?

Heb je een zorgverzekering via je werkgever afgesloten? De 10 procent collectiviteitskorting van andere jaren heeft de overheid al teruggebracht tot 5 procent. Dit betreft alleen de basisverzekering! Kijk daarom naar het premiebedrag dat je verzekeraar voor volgend jaar afgeeft, kijk hoe ver je komt op de vergelijkingssite en vergelijk de bedragen. In veel gevallen blijkt overstappen lonend. Zeker als je alleen een basisverzekering hebt is er vaak een goedkoper alternatief te vinden. NB: eventuele (collectiviteits)kortingen op aanvullende verzekeringen bepalen verzekeraars zelf.

Heb je alleen een collectieve zorgverzekering en geen aanvullend pakket, dan kun je via deze tool van Independer checken wat je in 2019 had kunnen besparen.

7. Kiezen voor een nieuwe verzekering

Je hebt je oog laten vallen op een nieuwe polis, de kosten zijn lager, het pakket bevalt je: kom op tijd in actie! Als er voor 1 januari wordt overgestapt, dan regelt de nieuwe zorgverzekeraar de opzegging van de oude. Moet je nu ook een nieuwe huisarts nemen? Nee. Die neem je alleen bij verhuizing, als je te ver weg woont in geval van nood- of huisbezoek. Let wel op als je al eenmaal behandeld wordt in het ziekenhuis: ga dan na of je nieuwe verzekeraar een contract heeft met hetzelfde ziekenhuis.

Hoe betrouwbaar zijn vergelijkingssites?

Vier op de tien Nederlanders maakt gebruik van een vergelijkingssite, signaleerde het programma Kassa in 2015. Die sites echt vertrouwen deed toen maar de helft van alle consumenten. Hoyhoy.nl, Independer, Pricewise en ZorgKiezer.nl startten samen een gedragscode en keurmerk voor zorgvergelijkingssites. Hun doel: consumenten beter informeren. Ook moesten vergelijkingsresultaten altijd betrouwbaar zijn. Daarom introduceerden zij het Keurmerk Objectief Vergelijken. De vier grote vergelijkingssites stelden een gedragscode op. Hierin zijn regels voor betrouwbare vergelijkingsresultaten, transparante dienstverlening en klantgerichte advisering vastgelegd. De regels komen tegemoet aan eerdere aanbevelingen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De gedragscode geeft zekerheid aan consumenten over belangrijke zaken: zo moet de verzekering die het beste aansluit op de wensen van de consument, altijd als eerste worden getoond in het vergelijkingsresultaat, ook als de aanbieder niet samenwerkt met de vergelijkingssite en dus geen vergoeding betaalt.

Zorgvragen top 5

Omdat niet iedereen het weet, noemen we het hier maar weer: ziekenhuis en huisarts worden vergoed vanuit de basisverzekering. Hetzelfde geldt voor de meeste belangrijke medicijnen.



1. Mijn kind heeft ADHD

Medische zorg voor kinderen valt onder de basisverzekering. Maar let op, niet alle medicijnen worden (volledig) vergoed, soms is een eigen bijdrage nodig. Dan kan een aanvullende verzekering uitkomst bieden.



2. Mijn kind moet een beugel

De basisverzekering dekt de beugel normaliter niet. Alleen als er sprake is van een aangeboren afwijking kun je in aanmerking komen voor een vergoeding voor orthodontie.



3. Ik moet een bril

Met de medische indicatie van een oogarts wordt een bril vergoed door de basisverzekering. Voor een reguliere bril sluit je een aanvullende verzekering af, je krijgt hem dan deels vergoed. Opticiens stunten hier graag mee: ‘Wij betalen uw eigen bijdrage!’ Ze bedoelen: wij geven korting die toevallig net zo hoog is als jouw eigen bijdrage.



4. Is gezichtsontharing verzekerd? Hoe regel ik dat?

Ben je transseksueel, dan wordt ontharing vergoed vanuit de basisverzekering. Anders aanvullend verzekeren! Verzekeraars stellen daar voorwaarden aan, meestal moet het gaan om extreme haargroei op ongebruikelijke plekken in het gezicht en/of de hals.



5. Ik ben zwanger

De meeste kosten vallen onder de basisverzekering. Eigen risico geldt niet voor verloskundige en kraamzorg, wel voor bloedonderzoek en gynaecologie. Bevallen in het ziekenhuis wordt vergoed bij medische noodzaak. Wil je het ziekenhuis sowieso, reken dan op een eigen bijdrage van (in 2020) 357,84 euro; die kun je aanvullend verzekeren. Voor kraamzorg geldt een eigen bijdrage van (in 2020) 4,50 euro per uur. Ook die kun je aanvullend verzekeren.

Fors prijsverschil tussen online verzekering en traditioneel merk

Een online verzekering is een goedkopere verzekering die zorgverzekeraars naast hun traditionele versie op de markt brengen. Het belangrijkste verschil zit hem in de prijs, een online verzekering is goedkoper. Beide typen basisverzekering hebben nagenoeg dezelfde dekking.



Independer zette de gemiddelde premies van de online naturaverzekeringen van de vier grote zorgverzekeraars (Zilveren Kruis, CZ, VGZ en Menzis) af tegen die van de traditionele merken. Het premieverschil tussen de twee typen verzekeringen is gemiddeld 9,18 euro. De keuze voor een online verzekering is dus interessant voor de portemonnee.



Voor een stel of een gezin met jonge kinderen kan de besparing gemiddeld oplopen tot 220 euro per jaar. Vermenigvuldig dat met een aantal jaar en je hebt een flinke besparing te pakken.