'Overheid moet met eigen cryptomunt komen'

Vanuit de politiek toonde onder meer de SP interesse in de munt, die door het nieuwe Kamerlid Mahir Alkaya 'DNB-coin' werd genoemd. De Nederlandsche Bank (DNB) liet tijdens de hoorzitting weten dat er een aantal experimenten met digitale munten loopt.



DNB komt voorlopig tot de conclusie dat de munt technisch gezien nog niet goed functioneert. Onder meer de transactiesnelheid is te laag. ,,We kijken er met onze collega centrale banken wel naar'', zegt hoofd betalingen Petra Hielkema. ,,Maar het gaat iets doen met de stabiliteit van het financiële systeem. Er zijn allerlei vragen die nog niet beantwoord zijn. Daarom zijn we heel kritisch over de vraag of centrale banken zelf al een digitale munt moeten uitgeven.''



In andere landen wordt al gewerkt aan een cryptomunt van rijkswege. Zo wil Rusland een digitale roebel invoeren, onder meer om sancties te omzeilen. Zweden is misschien wel het verst gevorderd, en introduceert de e-Krona volgens analisten van zakenbank HSBC mogelijk al dit jaar. Het gebruik van cash loopt in Zweden snel terug. Inwoners van het land zijn daardoor bijna volledig op private banken aangewezen voor hun geld. Daarom wil de centrale bank ze een alternatief bieden.