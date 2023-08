Over negen jaar is ons aardgas op, is dat erg?

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zijn de Nederlandse aardgasreserves over negen jaar op. Maar dan hoeven we niet in de kou te zitten. Het is wel vervelend voor de schatkist.

Het klinkt onheilspellend: in 2018 zat er nog 298 miljard kubieke meter winbaar aardgas in de Nederlandse bodem en nu nog maar 142 miljard kubieke meter. ,,Als we bij het huidige tempo gas blijven oppompen en er worden geen nieuwe aardgasreserves ontdekt, dan is het op”, stelt Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom bij het CBS. ,,Dat betekent het einde van een tijdperk.’’ De voorraad is vooral veel lager omdat de winning uit het Groningenveld drastisch is teruggeschroefd.

Energiedeskundige Hans van Cleef van de Publieke Zaak nuanceert de boodschap. Het gaat om het woordje ‘winbaar’. ,,Er zit nog veel meer aardgas in de Noordzee en onder de bodem dat economisch is te winnen zonder aardbevingsschade voor de mensen die er boven wonen. Maar dan moeten de vergunningen om dat te winnen wel afgegeven worden door de overheid. En daar stokt het. Dat is het dubbele. Dat heeft er natuurlijk ook mee te maken dat we op den duur van het aardgas af willen. Tegelijkertijd willen we ook van kolen af, dan is gas toch een goed alternatief.’’

We zullen niet in de kou komen te zitten. En ook de prijzen zullen niet door het dak schieten omdat Nederland zelf geen gas meer heeft. ,,Of een kuub gas uit Qatar, de Noordzee, Noorwegen of Amerika komt, maakt niet uit. We worden alleen afhankelijker. En we moeten als land betalen in plaats van dat we eraan verdienen.’’

Het kabinet maakte eerder dit jaar bekend dat de gaswinning uit het Groningenveld in oktober van dit jaar stopt en dat het veld een jaar later definitief sluit. ,,Wat zal resteren van de Nederlandse aardgasreserves zijn de kleinere gasvelden op land en onder de Noordzee”, aldus het statistiekbureau.