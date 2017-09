Oud-topbestuurder Volkswagen opgepakt in Dieselgate

update Topman HEMA belooft: Geen ontslagen en geen sluitingen bij verkoop

12:38 De topman hintte er vorige week al op en nu is het officieel: HEMA staat in de verkoop. Het personeel en winkelend publiek hoeft zich in elk geval geen zorgen te maken, belooft directeur Tjeerd Jegen. ,,We nemen juist iedere dag weer mensen aan."