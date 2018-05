Orka's SeaWorld trekken fors meer bezoekers

Kan KLM op eigen benen staan? Vijf prangende kwesties over een moeilijk huwelijk

16:52 Het is crisis bij Air France-KLM. Ministers roepen dat het bedrijf op de rand van de afgrond staat, critici zeggen dat KLM vooral last heeft van de Fransen en 'het volk' roept dat de Nederlandse luchtvaarttrots weer op eigen benen moet staan. Wat is wijsheid? Vijf prangende stellingen over de toekomst van de blauwe vloot.