Oplossingen voor overschot schapenwol: ‘Belandt nu vaak in afvalcontainer’

Unilever blijft profiteren van prijsverho­gin­gen, nettowinst met 21 procent gestegen

Consumentenreus Unilever behaalde opnieuw hogere omzetten en winsten in het eerste helft van dit jaar. Het bedrijf achter Dove, Knorr en Calvé ligt onder vuur vanwege aanhoudende activiteiten in Rusland en de vele prijsverhogingen, maar daar heeft het bedrijf financieel gezien geen last van.