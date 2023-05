Op boodschappenjacht in Duitsland: een hype of scheelt het echt in de portemonnee?

Vakbonden kondigen stakingen aan bij Philips

De vakbonden kondigen stakingen aan bij Philips omdat het zorgtechnologieconcern niet tegemoet wil komen aan eisen voor een nieuwe cao. Volgens FNV-bestuurder Patrick Meerts zullen medewerkers van vestigingen in Best, Drachten en Eindhoven in de loop van volgende week het werk neerleggen.