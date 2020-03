Ook Wall Street hard onderuit door coronapaniek en daling olieprijzen, handel tijdelijk stilgelegd

updateDe ongerustheid over het coronavirus en de forse daling van de olieprijs duwen de aandelenkoersen wereldwijd in het rood. Nadat eerder de beurzen in Azië en Europa fors kelderden, openden ook de Amerikaanse beurzen fors in de min. De verliezen waren zo groot dat de handel zelfs tijdelijk moest worden stilgelegd.

Na een daling van 7 procent trad een mechanisme in werking dat de handel automatisch voor een kwartier opschort. Het is voor het eerst sinds 2008 dat dit gebeurde. De automatische stillegging is ingesteld na de grote crash op de New Yorkse beurs in 1987, de zogenoemde Black Monday, dit om forsere koersverliezen te voorkomen.

De Dow-Jonesindex verloor bij de opening 7,3 procent, de breed samengestelde S&P 500 daalde met 7 procent en de techbeurs Nasdaq noteerde 6,9 procent lager. Op de Dow zagen vooral oliebedrijven hun beurswaarde in rook opgaan. De Europese beurzen gingen vanochtend ook hard onderuit. Zo daalde de Amsterdamse AEX-index, de graadmeter van de 25 grootste beursgenoteerde bedrijven, bij de opening met 7,4 procent. Zwaargewicht Shell zag 22 procent van zijn beurswaarde verdampen.

In Milaan ging de beurs bijna 9 procent onderuit. Al met al beleefden de financiële markten vandaag een van de zwaarste verliesdagen sinds de val van bank Lehman Brothers in 2008, wat toen de financiële crisis inluidde. Nu zijn de financiële markten in de greep van de angst voor de negatieve impact van de virusuitbraak op de wereldeconomie én de fors lagere olieprijs.

Onrust

De onrust rond de dalende olieprijs is groot, nadat een deal rond productieverlaging tussen oliekartel OPEC en Rusland mislukte. Saoedi-Arabië zou nu een prijzenslag willen ontketenen op de oliemarkt, om zo de Russen onder druk te zetten alsnog te tekenen voor de deal. De olieprijs is al met ruim 20 procent gedaald. Marktvorsers spreken van de zwaarste procentuele terugval op de oliemarkt sinds de Golfoorlog in 1991.

Verschillende centrale banken en overheden hebben al financiële maatregelen aangekondigd om de paniek op de financiële markten te beteugelen. De Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, greep in door de omvang van zijn geldinjecties voor de korte termijn te verhogen. Deze week zal de Fed minimaal 150 miljard dollar in de markt pompen via zogeheten dagtermijndeposito’s. Vorige week kwam de Amerikaanse centrale bank al met een noodrenteverlaging.

Groei

Meer centrale banken, waaronder die in Maleisië, Canada en Australië, hebben al gedraaid aan hun renteknop. Renteverlagingen of opkoopprogramma’s worden vaak ingezet als middel om het vertrouwen van beleggers te herstellen. Daarnaast kunnen overheidsinvesteringen helpen om de vraag in bepaalde sectoren aan te jagen, om zo te voorkomen dat de economie geraakt wordt.

Welke stap de Europese Centrale Bank gaat zetten, zal donderdag duidelijk worden als ze weer samenkomen. Tot dusver hebben ze nog geen concrete maatregelen aangekondigd om de economische tegenslag van het coronavirus te beperken. Individuele Europese landen, waaronder de Italiaanse regering, hebben gezegd financieel bij te zullen springen om de economische gevolgen van de coronacrisis op te vangen.

Om de onrust weg te nemen, kwam het Internationaal Monetair Fonds (IMF) vorige week al met de mededeling dat het tientallen miljarden dollars klaar heeft liggen om landen te ondersteunen bij het verzachten van de economische schade als gevolg de virusuitbraak. De wereldwijde economische groei komt dit jaar mogelijk ‘diep, diep beneden het niveau van vorig jaar’ uit, waarschuwde het fonds.

Voorlopig lijkt het kabinet niets te voelen voor ‘drastische maatregelen’ om de negatieve impact op de economie op te vangen. ‘Nederland kan een stootje hebben’, luidde de boodschap van premier Mark Rutte vanochtend. ,,Onze buffers zijn maximaal gevuld.” Hij wees op de ‘historisch lage werkloosheid, de lage staatsschuld, het begrotingsoverschot. We kunnen echt een klap hebben’.

Somber beeld

Als we kredietverzekeraar Euler Hermes mogen geloven, dan moet Nederland wel rekening houden wel een flinke dreun. De kredietverzekeraar zette Nederland afgelopen vrijdag op de derde plek van economieën die het hardst worden getroffen. Taiwan en Zuid-Korea staan bovenaan. China, als bron van de uitbraak, blijft buiten beschouwing. Sectoren die het zwaarst te lijden hebben, zijn chemie en transport, automotive, textiel en elektronica.

Euler Hermes schat dat er door het coronavirus elk kwartaal voor 320 miljard dollar verloren gaat aan handel in goederen en diensten wereldwijd. Dit handelsverlies per kwartaal is vergelijkbaar met de impact van een heel jaar handelsoorlog tussen de VS en China.

Ook Rabobank schetst een vrij somber voor Nederland als het coronavirus uitmondt in een pandemie. Volgens Rabo-econoom Nic Vrieselaar slinkt de omvang van de Nederlandse economie in heel 2020 in dat geval waarschijnlijk met 0,2 procent. Het zou het eerste jaar van economische krimp zijn sinds 2013.

Omdat de economische schade van de virusuitbraak nog erg lastig is in te schatten, heeft Rabobank meerdere scenario’s op een rij gezet. Het pandemie-scenario is volgens de econoom het meest extreme geval. Als de virusuitbraak snel weer eindigt, blijft de impact waarschijnlijk beperkt. Dan is er sprake van zo'n 0,7 procent groei.

Zonder de effecten van het coronavirus gaan de economen bij de bank uit van 1,4 procent groei. Dat laatste scenario komt in grote lijnen overeen met de economische raming waarmee het Centraal Planbureau (CPB) vorige week naar buiten kwam. Het CPB ging er daarbij van uit dat de virusuitbraak snel onder controle is.

Volledig scherm Ook de aandelenbeurs in Amsterdam heeft zwaar te lijden. © ANP

Klappen voor luchtvaart

Onderwijl houdt de luchtvaartsector zijn hart vast voor de gevolgen van het coronavirus. Reizigers stellen en masse hun reizen uit of annuleren hun boekingen. Verschillende luchtvaartmaatschappijen hebben al bezuinigingsmaatregelen getroffen: variërend van een vacaturestop, het uitstellen van niet-noodzakelijke investeringen tot het schrappen van vluchten. Behalve vluchten naar China zijn ook vluchten naar Noord-Italië in de ban gedaan.

Vorige week kwam de internationale brancheorganisatie IATA al met de prognose dat de coronaperikelen een miljardenverlies kan opleveren voor Europese luchtvaartbedrijven. Volgens IATA-baas Alexandre de Juniac zouden overheden luchtvaartmaatschappijen moeten helpen. Bijvoorbeeld door de belasting en heffingen te verlagen en soepeler om te gaan bij start- en landingsrechten.

Het eerste ‘slachtoffer’in de luchtvaartbranche viel vorige week al: de Britse maatschappij Flybe. De maatschappij verkeerde al langer in problemen, het coronavirus gaf het bedrijf het laatste zetje. Dat meer luchtvaartmaatschappijen in problemen kunnen komen, sluiten kenners niet uit. Het financieel sterke Lufthansa zou ook al overwegen om bij de overheid aan te kloppen voor steunmaatregelen.

Het is niet uitgesloten dat die steunmaatregelen volgen. Zo kijkt de Europese Commissie of de regels voor het gebruik van start- en landingstijden op luchthavens tijdelijk versoepeld kunnen worden.