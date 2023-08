Ook Nederlandse spaarders kunnen profiteren van Belgisch besluit, maar je moet er wel snel bij zijn

Getir haalt bakzeil bij rechter over darkstore: dwangsom van 20.000 euro terecht opgelegd

De dwangsom van 20.000 euro die de gemeente Amsterdam aan flitsbezorger Getir oplegde was rechtmatig, oordeelt de rechtbank Amsterdam. Het bedrijf had eerder bezwaar gemaakt tegen het opleggen en innen van de dwangsom, vanwege het openblijven van de vestiging in de Eerste Jacob van Campenstraat.