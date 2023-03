Ook Essent heeft nu vaste contracten onder het prijsplafond

,,Klanten vinden betaalbaarheid heel belangrijk, maar zekerheid ook. Daarom zijn we nu begonnen met vaste contracten voor een jaar”, aldus Becker. Volgens haar heeft Essent de tarieven voor gas en stroom het afgelopen jaar ‘heel concurrerend gehouden’. Becker wil in ‘een later stadium’ kijken of de tarieven ook vastgelegd kunnen worden voor periodes langer dan een jaar.

Vorig jaar stopten veel energieleveranciers met vaste contracten vanwege de zeer sterk gestegen energieprijzen. De tarieven voor de prijsplafonds liggen op 1,45 euro per kuub gas en 0,40 euro per kilowattuur stroom.

Geen Russisch gas meer

Essent is niet de eerste met het aanbieden van vaste contracten. Concurrent Eneco deed dit eerder al, met prijzen net boven die van het prijsplafond. Energiedirect.nl biedt ook weer jaarcontracten aan met tarieven voor stroom en gas daaronder.

Hoe de energieprijzen zich de komende tijd gaan ontwikkelen kan Essent niet zeggen. ,,De markt blijft onvoorspelbaar. We weten niet wat er met de gasprijs gaat gebeuren, die zou gemakkelijk weer significant omhoog kunnen gaan. We gaan waarschijnlijk nooit meer terug naar wat het was”, zegt Jasper Houthuijsen, directeur Energymarkets bij Essent.

,,Vroeger werd het gas uit Rusland gehaald. De kans dat dat weer gaat gebeuren is heel erg klein. Dat betekent dat we nu gas halen met gastankers en die kostprijs is significant hoger”, vervolgt hij.

Mede hierdoor daalde de winstmarge van Essent vorig jaar tot 3,2 procent. In de drie jaren daarvoor was dit gemiddeld meer dan 5 procent. ,,80 tot 90 procent van de energierekening is puur de inkoop van elektriciteit en gas. Dat bedrag is fors toegenomen”, verduidelijkt Becker.

Essent, dochterbedrijf van het Duitse energieconcern E.ON, wil de komende jaren ongeveer 50 miljoen euro per jaar gaan investeren om bedrijven en woningen van het gas te halen. Het gaat onder meer om ‘forse investeringen in grootschalige batterijen’ voor de opslag van stroom. Dat moet voor een stabieler energienetwerk gaan zorgen. ,,Energieopslag helpt om heftige schommelingen van inkoopprijzen beter op te vangen voor onze klanten”, aldus Becker.