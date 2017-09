Onverwachte voordelen stekkerauto: goedkoop en minder stress

Aandelen in Angry Birds: een hoog- of een laagvlieger?

5 september Spelontwikkelaar Rovio Entertainment, bekend van Angry Birds, gaat naar de beurs. Het Finse bedrijf geeft aandelen uit ter waarde van dertig miljoen euro. Maar het is de vraag of een aandeel in de boze vogels ook een schot in de roos is.