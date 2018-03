Ontaardt de staaloorlog in een totale handelsoorlog?

Opluchting overheerste toen Trump besloot om Europees staal en aluminium niet te belasten met een extra importheffing. De VS richten hun pijlen nu vooral op China. Toch gingen de beurzen in Europa gisteren onderuit. Zijn we van de regen in de drup beland?

Nog maar kort geleden kondigde de Amerikaanse president Donald Trump importheffingen aan op staal en aluminium uit zo’n beetje elk land dat deze metalen naar de VS exporteert. De ‘eigen’ Amerikaanse staalindustrie zou bijna bezwijken onder die invoer en Trump wil niet de president zijn die daar het spreekwoordelijke licht uitdoet.



Door de buitenlanders de voet dwars te zetten, zouden de Amerikaanse staalbedrijven meer lucht krijgen en dat zou weer goed zijn voor de werkgelegenheid in de VS. Een wereldwijde storm van protest brak uit, omdat Trump de geschreven en ongeschreven regels van de vrijhandel met voeten dreigde te treden. De buurlanden Canada en Mexico kwamen met de schrik vrij, maar Trump leek niet van plan om Europa ook een voorkeursbehandeling te geven. De druk werd daarom langzaam opgevoerd op de Amerikanen.



Donderdag, een dag voor de importheffing van kracht zou worden, bleek dat Trump het toch niet te hebben voorzien op de hele wereld, maar alleen China wil straffen voor het enorme handelstekort dat de VS hebben met China. De importheffingen voor andere landen zijn (voorlopig) van tafel. Trump denkt aan heffingen op 1300 verschillende producten uit China, van speelgoed tot elektronica. In totaal zou het om 60 miljard dollar gaan.

Waarom China?

Volledig scherm Rollen staal worden bij staalbedrijf Tata Steel © ANP XTRA ,,Geen land heeft ooit in de geschiedenis een groter handelstekort gehad dan de VS nu met China’’, zegt Trump daar over. De Chinezen exporteren per jaar voor ruim 500 miljard dollar aan spullen naar de VS. De VS exporteren maar voor 125 miljard dollar naar China. Het tekort is een astronomische 375 miljard dollar. Trump wil dat het tekort op korte termijn 100 miljard dollar minder wordt. Daarnaast verwijt hij de Chinezen dat het voor Amerikaanse bedrijven moeilijk gemaakt wordt in China zaken te doen. En de Chinezen stelen op grote schaal intellectueel eigendom, ofwel ze gebruiken Amerikaanse uitvindingen zonder daar voor te betalen. Ook dat moet stoppen vindt Trump.

Met die ruzie hebben wij (gelukkig) niets te maken?

Volledig scherm Staalproductie bij de Hoogovens © Koen Suyk Helaas wel. De internationale handel is nauw met elkaar verweven. Een voorbeeld. Een Amerikaanse chipproducent levert chips voor mobiele telefoons aan China, waar ze in een iPhone worden gestopt. Die iPhone wordt vervolgens naar Nederland geëxporteerd en hier verkocht. Als China de import van Amerikaanse chips extra belast, wordt de iPhone in Nederland duurder. Meer dan de helft van de wereldhandel betreft leveringen van onderdelen en halffabrikaten tussen bedrijven. Dat betekent dat veel producten duurder worden door een handelsoorlog.



Europa kan ook nog op een andere manier slachtoffer worden. De kans bestaat dat de Chinezen en de Amerikanen hun producten op de Europese markt gaan dumpen als ze niet meer bij elkaar terecht kunnen. Veelzeggend in dit verband: De EU waarschuwde China al meteen en zéér nadrukkelijk om hun staal niet de Europese kant op te sturen als het de VS niet meer in kan.

Kunnen we die dumping tegenhouden?

Jazeker en dat gebeurt ook al. Europa profileert zich als de grote vrijhandelskampioen maar dat beeld is genuanceerder. Europa heeft al jaren geleden importtarieven ingesteld voor Chinees staal. Trump wijst ook op het importtarief van 10 procent voor Amerikaanse auto’s die de EU binnenkomen. Omgekeerd is dat maar 2,5 procent. Als je alles bij elkaar neemt wordt de Amerikaanse import in Europa gemiddeld 5,2 procent belast. De Amerikanen belasten ‘onze’ export met 3,5 procent. Daarnaast zijn er nog andere handelsbelemmeringen, denk aan het verbod op Amerikaanse ‘chloorkippen’. Trump wil ook dat dit soort belemmeringen worden opgeruimd.

Dus we zijn nog niet van Trump af?

Volledig scherm Controle van rollen staal bij Corus Staat in IJmuiden Niet voor niets waren de reacties voorzichtig op het nieuws dat er voorlopig geen heffing op Europees staal komt. Er is sprake van uitstel, of het afstel wordt moet nog blijken. De Europese Unie is bang dat Trump de heffing alleen intrekt als er concessies tegenover staan. Want ook met de EU hebben de Amerikanen een handelstekort. Maar Europa voelt er niets voor ‘met het mes op de keel te moeten onderhandelen’ zoals een EU-diplomaat het omschreef.

Loopt het uit de hand?

De angst is groot dat het een totale handelsoorlog wordt. Trump is onberekenbaar en dat maakt het moeilijk het verloop te voorspellen. Daarom dalen de beurzen wereldwijd. Die onzekerheid heeft nu al gevolgen. Europese bedrijven noteerden voor het eerst in jaren minder exportorders sinds Trump begon te dreigen met een handelsoorlog. Bedrijven stellen investeringen uit als ze onzeker worden en consumenten houden de hand op de knip. Zo kan alleen de dreiging van een handelsoorlog al tot economische schade leiden.

Hoe moet het nu verder?