Onlinesuper Picnic geeft personeel meer loon en sluit zich aan bij cao

Op advies van de vaste Kamercommissie van SZW kwam Muller in gesprek met INretail. Dat leidt ertoe dat Picnic de cao non-food gaat toepassen die INretail vorig jaar afsprak met vakbonden CNV Vakmensen, De Unie en AVV. De cao van INretail geldt voor 170.000 winkelmedewerkers en loopt tot 2021. Picnic hoopt dat het daarna kan overgaan op een e-commerce-cao. ,,De komende tijd zitten wij met INretail om tafel.'' Hij hoopt dat ook andere grote spelers zich aansluiten. ,,Dan is er geen concurrentie meer op primaire arbeidsvoorwaarden.”



Picnic maakt vandaag bekend dat de medewerkers in de distributiecentra meer loon krijgen. ,,Daarmee betalen we boven de retail-cao.” Ook krijgen medewerkers tussen 18 en 21 jaar - nu nog betaald volgens het jeugdloon - er geld bij. ,,Voor supermarkten is dat lastig, die draaien in het weekend op kinderen, maar voor ons niet. Dat is niet meer van deze tijd.‘’



Volgens Muller is het besluit niet ingegeven door het feit dat Picnic eind vorig jaar slecht in het nieuws kwam. De werkomstandigheden in de distributiecentra zouden niet veilig zijn, de werkdruk te hoog en het personeel werd onderbetaald, stelden FNV en enkele medewerkers in Trouw. ,,Driekwart van dat stuk klopte niet.'' Tegelijk stelt hij dat de veiligheidsomstandigheden sindsdien zijn verbeterd.