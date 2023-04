Online betalingssysteem iDEAL wordt basis voor Europese betaalmethode

Het Nederlandse betalingssysteem iDEAL wordt de basis van een Europese betaalmethode. Huidige eigenaar Currence draagt het systeem, waarmee betalingen in webwinkels direct van de eigen bankrekening kunnen worden gedaan, over aan het European Payments Initiative (EPI).

Het EPI is een samenwerkingsverband van banken en betalingsinstellingen uit Nederland, België, Luxemburg, Frankrijk en Duitsland. Dat wil dat er een makkelijke oplossing voor betalingen komt in alle deelnemende landen.

IDEAL is eigendom van de drie Nederlandse grote banken ING, Rabobank en ABN AMRO die de betaalmethode bij Currence hadden ondergebracht. Die drie banken brengen iDEAL in bij het EPI, wat voor Rabobank en ABN AMRO ook meteen betekent dat ze mee gaan doen aan dat initiatief. ING was een van de oprichters.

Standaard betaalmethode

Topman Daniël van Delft van Currence zegt trots te zijn “dat het EPI iDEAL heeft gekozen als passend vertrekpunt”. In Nederland heeft iDEAL een marktaandeel van 70 procent, maar in veel landen is er geen vergelijkbare betaaloplossing, weet Van Delft. ,,Er zijn wel oplossingen, maar die zijn gefragmenteerd. De partijen achter het EPI willen een standaard opzetten.’’

Met zo’n standaard is innoveren makkelijker en kan ook de concurrentie beter worden aangegaan. Partijen als Apple en Google hebben met hun betaalmogelijkheden inmiddels het nodige succes, weet Van Delft.

In eerste instantie zal de op iDEAL gebaseerde standaard in Frankrijk en Duitsland op de markt komen, want daar is nog weinig vergelijkbaars. Klanten in Nederland zullen daar in eerste instantie weinig van merken. Currence blijft werken aan de nieuwe versie van iDEAL, die het voor klanten mogelijk maakt om zaken als hun voorkeursbank op te slaan zodat ze nog sneller kunnen afrekenen. Maar ook voor betalingsverwerkers en webwinkels wordt het makkelijker om erbij aan te sluiten. Op termijn gaan al die mogelijkheden ook voor het EPI gelden.

Van Delft ziet op den duur iDEAL opgaan in het EPI, maar “het wordt een heel geleidelijke transitie”. ,,IDEAL zal niet snel verdwenen zijn.’’

Momenteel doen er banken uit vijf landen mee aan het EPI, zoals de Nederlandse grootbanken, de Franse banken BNP Paribas, Société Générale en Crédit Agricole, Deutsche Bank uit Duitsland en de Belgische bank KBC. ,,Maar het is een open systeem, dus andere banken en betalingsverwerkers uit andere landen kunnen aansluiten.’’