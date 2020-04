‘Onlangs hebben we de woonkamer opgeknapt voor 5000 euro’

Ramona: ,,Op mijn 21ste begon ik een hondenuitlaatdienst. Een jaar later was het een goedlopend bedrijf. Daarna begon ik een webwinkel in gezonde hondenkoekjes en dergelijke. Nog weer later opende ik een winkel in Haarlem. Mijn ouders runnen dit bedrijf nu, ik wil me op het coachen richten.’’



Martijn: ,,Vertel maar hoe dat is gekomen.’’



Ramona: ,,Ik ben 65 kilo afgevallen door te trainen. Vier keer in de week, voornamelijk crossfit en een keer per week met een personal trainer. Ik heb een pakket bij de sportschool voor 1250 euro per kwartaal.’’



Martijn: ,,En je bent anders gaan eten.’’



Ramona: ,,Ik eet vooral veel groenten en verder fruit, noten, zaden, kruiden en soms wat biologische kip of vis.’’



Martijn: ,,Jij kookt tegenwoordig meestal. In het eetcafé waar ik werk, maak ik vooral vlees en friet.’’