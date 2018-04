Onderzoek naar 'ernstig incident' op Schiphol

Dit incident draait om een vliegtuig dat bezig was te landen op de Zwanenburgbaan (baan 18C). Op het laatste moment besloot de piloot het toestel tóch niet aan de grond te zetten, maar een doorstart te maken.



Het gevolg was een gevaarlijke situatie, schrijft de OVV op zijn website. ,,Een ander vliegtuig had kort daarvoor toestemming gekregen om op te stijgen van baan 24. Omdat het verlengde van beide banen elkaar kruisen, kwamen de vliegtuigen dicht bij elkaar."



De Onderzoeksraad voor Veiligheid spreekt van een 'ernstig incident'. Er is een onderzoek gestart naar het voorval.



Het is niet de eerste keer dat de OVV Schiphol op de korrel heeft. Vorig jaar april waarschuwde de raad in een rapport al voor de veiligheidsrisico's doordat er steeds meer wordt gevlogen vanaf de nationale luchthaven. Die waarschuwing baseerde de onderzoekers op incidenten zoals hierboven.

Uit een memo die deze krant eerder in handen kreeg, blijkt dat Schiphol dat conceptrapport heeft ingezien en inspraak had bij de eindversie. De medewerkers constateren dat de aanvankelijke kritiek ‘op veel punten is afgezwakt’. ,,Positief is dat het commentaar op conceptrapport grotendeels en op essentiële punten is verwerkt. De aanvankelijke constatering dat de veiligheid op Schiphol momenteel al onder druk zou zijn is niet langer aan de orde en komt in de finale versie niet terug’’, zo staat in de mail.

Na dat rapport is Schiphol al meermaals in opspraak geraakt, omdat er weer incidenten plaatsvonden, waarbij vliegtuigen elkaar te dicht naderden. Bij één van die incidenten blunderde de luchtverkeersleiding.

Door de sterke groei van Schiphol neemt de kans op onveilige situaties toe. De luchthaven zit nog maar net onder het maximum toegestane aantal vluchten en telde vorig jaar bijna 497.000 starts en landingen. Dat is bijna 3,7 procent meer dan in 2016. Het aantal passagiers kwam uit op 68,4 miljoen mensen.

Op de start- en landingsbanen van Schiphol doen zich bovendien relatief veel vaker riskante situaties voor dan op andere grote luchthavens.



In 2016 kampte Schiphol kampte met 47 zogenoemde ‘runway incursions’. Dat zijn situaties waarbij een vliegtuig, voertuig of persoon in de beschermde zone komt van een baan die op dat moment wordt gebruikt voor een start of landing. Dat aantal is veel hoger dan op andere grote internationale luchthavens, blijkt uit een vergelijking met zes andere vliegvelden.



München had in hetzelfde jaar bijvoorbeeld maar drie van zulke incidenten, New York John F. Kennedy vijf en London Heathrow dertien. Die luchthavens tellen net als Schiphol zo’n 400.000 à 500.000 vliegbewegingen per jaar en zijn qua grootte dus vergelijkbaar.

,,Schiphol springt er echt uit'', concludeerde luchtvaartdeskundige Joris Melkert van de TU Delft toen. ,,Dit is niet normaal en hoort niet te gebeuren. Het getal is absoluut hoog in vergelijking met andere luchthavens. Deze getallen moeten een wake-upcall zijn.''