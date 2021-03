Ondanks sterk coronajaar toch rode cijfers bij Thuisbezorgd.nl

Willem Engel dient flinke claim in tegen ING nadat bank zijn rekening bevriest: 'Ze willen mij ruïneren’

27 februari Willem Engel heeft geen toegang meer tot de zakelijke rekening van zijn actiegroep Viruswaarheid. De rekening is door ING geblokkeerd omdat hij ondanks herhaaldelijke verzoeken geen inzage heeft gegeven in zijn gegevens, meldt een betrouwbare bron. ING gaat niet in op klantrelaties en wil het nieuws om die reden niet bevestigen. De Rotterdamse dansleraar laat het er niet bij zitten en dient een flinke schadeclaim in. ,,Dit is een opmaat om mij te ruïneren.”