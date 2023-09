Odido een gekke naam? ‘Er zit rijm en ritme in, dat vinden onze hersenen prettig’

T-Mobile en Tele2 gaan samen verder onder een nieuwe naam: Odido. Een woord dat grappig klinkt, maar niets betekent. Toch is de naam zo slecht nog niet, zegt namenexpert Floris Hülsmann. ,,Het is vrolijk, in ieder geval niet ouderwets.’’

De nieuwe naam Odido is een palindroom, een woord dat je zowel van voren als van achteren kan lezen, net als bijvoorbeeld lepel of meetsysteem. ,,Het is een leuk grapje, wat de naam ook wel origineel en fris maakt’’, zegt Hülsmann, die het boek Maak je naam onvergetelijk schreef. Hij bedacht de namen voor Pearle en van de broodjes van Subway. Hij is enthousiast over de naam Odido.

Waarom vindt u het een goede naam?

,,Odido is als een grappig geluidje, er zit rijm en ritme in. Hetzelfde geldt voor Twitter en Tik Tok, maar ook Coca-Cola. Dat is wel een trend van de laatste tijd. Onze hersenen vinden het prettig, het woord is een nabootsing van een geluid. Bovendien is het vrolijk, in ieder geval niet ouderwets. Dat had je wel met T-Mobile en Tele2, namen waar iets van telecom in zat. Maar dat hoeft nu niet meer; mensen snappen wel waar het over gaat. Dus ja, ik vind het een goede naam. Nu is er misschien wat kritiek, maar ik voorspel dat mensen er over twee maanden aan gewend zijn. Er is ook genoeg marketingbudget om de naam aan de mensen over te brengen.’’

Volledig scherm Namenexpert Floris Hülsmann. © Floris Hülsmann

Wat maakt een goede naam?

,,In ieder geval herkenbaarheid en onderscheidenheid. Mensen moeten ook weten waar het over gaat als ze het woord horen. Als voorbeeld: reisbureau TUI heeft een volstrekt abstracte naam, je weet eigenlijk niet wat dat bedrijf doet als je alleen de naam ziet. Dan vind ik Eliza was here veel spannender, dat is ook een reisbureau. Odido is overigens ook abstract, maar kan rekenen op stevige marketing en daarom dus op termijn ook bekendheid.’’

Apple is misschien wel het bekendste bedrijf ter wereld. Hebben ze een goede naam?

,,Ik vind van niet: het is gewoon een appel, maar vertelt verder weinig over het bedrijf. Toen Apple werd opgericht kon dat ook nog: vroeger had je gewoon Philips en Heineken, achternamen van oprichters. Nu vinden we dat toch te eenzijdig. Wat wél een goede naam is: Google, ook een wiskundige naam voor een heel groot getal (googol betekent een 1 met honderd nullen). Het heeft ook iets vrolijks, met ook rijm en ritme. En het mooiste is dat googelen een werkwoord is geworden, dat is wel de grootste wens van een bedrijf. Iets soortgelijks heb je met Spa Rood; al het bubbeltjeswater staat nu bekend als Spa Rood.’’